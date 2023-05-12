В Югре за сутки зарегистрировано 29 преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 29 преступлений, по горячим следам раскрыто 15. Как уточнили в пресс-службе окружной полиции. В Сургуте 18-летний молодой человек, находясь в батутном центре, пробрался в раздевалку рабочего персонала и украл из рюкзака беспроводные наушники.

В Нефтеюганске мужчина похитил из квартиры дома в 12 микрорайоне телевизор и сдал его в комиссионный магазин. Ранее он был неоднократно судим и теперь ему грозит новый срок. Кроме того, раскрыто 3 ранее зарегистрированных преступления. Так, в Сургутском районе полицейские нашли подозреваемого в краже, который похитил из магазина в поселке Федоровском 17 наборов конфет «Мерси». Мужчина уже был неоднократно судим.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.