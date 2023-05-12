В Сургуте водитель иномарки сбил 10-летнего школьника на велосипеде

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы, в том числе 1 ребенок.

Водитель иномарки на пешеходном переходе сбил юного велосипедиста. Это случилось в Сургуте, когда 48-летний водитель автомобиля «Toyota», двигаясь по встречке выехал на

регулируемый перекресток на красный сигнал светофора и наехал на несовершеннолетнего

велосипедиста, который пересекал дорогу, не спешившись с двухколесного транспорта. В результате ДТП 10-летний мальчик получил травмы.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 14 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречку привлечено 49 водителей и 51 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.