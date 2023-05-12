В Нижневартовске за очередное нетрезвое вождение задержан водитель иномарки Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске задержали местного жителя, который повторно сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии.

- В районе одного из домов, расположенных на территории СОНТ «Авиатор-3», остановили автомобиль «Форд» без государственных регистрационных знаков, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения. Полицейские предложили мужчине пройти освидетельствование, от которого он отказался - рассказали в пресс-службе УМВД России по Нижневартовску.

Выяснилось, что 36-летний местный житель ранее неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии, к тому же права управления автомобилем подозреваемый не имеет.

Возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет, а его иномарку эвакуировали на спецстоянку.