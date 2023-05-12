В Югре 12 мая будет ветрено, возможен кратковременный дождь Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 12 мая ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, днем местами по западной половине кратковременный дождь. Ветер западной четверти 3-8 м/с, местами по восточной половине порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +1 ,-4 °С, при прояснениях -5, -10 °С. Днем в большинстве районов температура воздуха будет от +5 до +10°С, местами по восточной половине -2, +3 °С, а в Кондинском районе потеплеет до +12, +17 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0, -2 °С, днем потеплеет до +8, +10 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.