С начала года в Сургутскую травмбольницу обратились больше 260 пациентов, пострадавших от укусов животных

БУ "Сургутская клиническая травматологическая больница"

Более 260 пострадавших от укусов животных обратились в Сургутскую травмбольницу с начала года, в том числе 91 ребенок. Как рассказали в пресс-службе медучреждения, в большинстве случаев укусы или царапины жители Югры получали от собак: от бродячих пострадали 99 человек, от домашних 70. На втором месте по числу укусов традиционно кошки, но домашние ранят людей гораздо чаще, чем дикие. Кроме того, в больницу обращались укушенные белкой, лисой, мышами-полёвками и даже обезьяной.

- В последние годы по Сургуту и Сургутскому району зараженные бешенством животные не выявлялись. Ситуация здесь остается спокойной и сегодня. Но с начала года тревожные сообщения поступают из других территорий Югры. В Нягани был обнаружен труп инфицированной этим смертельным вирусом лисы, в двух сёлах Октябрьского района зафиксировано бешенство у лисы и собаки, локальный карантин по конкретному адресу объявляли в Ханты-Мансийске. Эти случаи напоминают нам о том, что опасность всегда рядом - рассказывает руководитель окружного Центра антирабической помощи населению Дмитрий Толмачёв.

Так, курс экстренной вакцинопрофилактики назначается большинству пациентов, которые обращаются в клинику с укусами животных. Прививка от бешенства выполняется по определенной схеме и способствует выработке иммунитета, что не даёт развиться заболеванию. Но к сожалению здесь играет роль время. Так как с появлением первых симптомов летальный исход уже неизбежен.

- Несмотря на масштабную санитарно-просветительскую работу и доступность информации о бешенстве, некоторые пациенты самовольно прерывают курс профилактического лечения или вовсе отказываются от антирабических прививок - отмечает рабиолог Толмачёв.

Так, специалист подчеркивает, что по итогам прошлого года на такой неоправданный риск пошли больше 80-ти человек. При этом вакцина ставится бесплатна для всех, в том числе и пациентов без полиса ОМС.

- Препараты безопасны, они практически не дают осложнений, но значительно повышают защиту организма. Используется вакцина отечественного производства, которая всегда есть в наличии. Вся необходимая антирабическая помощь оказывается круглосуточно в детском и взрослом травмпунктах, - говорит доктор.