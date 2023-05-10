В Сургуте в автопробеге «Бессмертный автополк» участвовали больше 300 автомобилей, 100 мотоциклов и скутеров

Фото: администрация Сургута

В Сургуте в честь празднования 78-летия годовщины Великой Победы проверили молодёжный автопробег «Бессмертный автополк».

Как сообщили в администрации города, в автоколонну межмуниципального молодёжного автопробега вошли больше 300 автомобилей, 100 мотоциклов и скутеров. Машины с флагами России, Югры, Победы и портретами ветеранов дополнительно создали в городе праздничное настроение.

Фото: администрация Сургута

- Автопробег был настолько массовым, что когда начало колонны прошло полпути, её "хвост" только выезжал с места старта. Добравшись до Дворца искусств "Нефтяник", участники «Бессмертного автополка» завершили свой маршрут в Сургуте и отправились дальше до Лянтора - рассказали в пресс-службе администрации Сургута.

Всего автоколонна проехала около 100 км.