В сгоревшем доме в Сургуте нашли тело женщины

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Сургуте во время тушения пожара нашли тело женщины. Об этом сообщает СУ СК РФ по ХМАО.

- Следственным отделом по городу Сургут проводится проверка по факту обнаружения тела женщины в ходе тушения пожара - говорится в сообщении следственных органов.

В ведомстве рассказали подробности произошедшего, отметив, что 7 мая 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании частного жилого дома по улице Комсомольская в Сургуте. Когда пожар тушили в доме нашли тело женщины. Личность погибшей и причины пожара выясняют специалисты.

- По факту произошедшего следственным отделом по городу Сургут проводится процессуальная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В ГУ МЧС России по ХМАО отмечают, что сообщение о пожаре в жилом доме поступило в 13:59. Пожар удалось потушить в 14:26. По вызову от МЧС России привлекалось 27 человек личного состава и 6 единиц техники.