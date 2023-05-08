В Югре 8 мая число заболевших коронавирусом увеличились на 28 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре общее число заболевавших коронавирусом на 8 мая составляет 269 119 человек. За минувшие сутки подтверждено 28 новых случаев COVID-19 в 11 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 12; Нижневартовске – 1; Нефтеюганске – 2; Нягани – 1; Сургутском районе – 4; Урае – 1; Мегионе – 1; Когалыме – 1; Кондинском районе – 3; Радужном – 3; Октябрьском районе – 1; Нижневартовском районе – 1; Пыть-Яхе – 1.

На момент выявления у 25 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 диагностирована пневмония. Контакт установлен в 28 случаях.

За сутки на COVID обследовано 526 человек, всего прошли обследование 3 774 064. За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За сутки выписались по выздоровлению 85 человек, за весь период пандемии вылечились 265 816 жителей Югры.