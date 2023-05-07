В Югру 7 мая 2023 наконец придет 30-градусная жара

Последний день недели начнется с потепления. Фото: Виктория Гаврик

Похоже, лето в наших краях все же наступит. Согласно прогнозу специалистов ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу, которые опираются на данные синоптиков, следующие сутки будут теплыми и даже жаркими.

Последний день недели начнется с потепления. В воскресенье, 7 мая 2023 года, в ХМАО ожидается повышение температуру воздуха до +16...+20 градусов, местами до +30 градусов в южных районах. При этом синоптики предвещают сильный ветер 15-17 метров в секунду. Днем местами может пройти небольшой дождь. Ночью столбики термометров опустятся до +8 градусов Цельсия.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по ХМАО.

По народному календарю, 7 мая 2023 года отмечается день Евсея, православная церковь вспоминает нескольких святых Евсевиев. В этот день нельзя готовить блюда из пшеничной и ржаной муки. По поверьям такие блюда могут привести к болезням живота.