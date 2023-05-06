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НовостиПолитика6 мая 2023 9:22

В ходе спецоперации погиб 22-летний житель Пыть-Яха Максим Твердохлеб

У него остались мать и отец
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: паблик "Югра"

Фото: паблик "Югра"

22-летний житель Пыть-Яха Максим Твердохлеб погиб во время выполнения задач специальной военной операции в Донецкой Народной Республики. Как сообщили власти, парень родился и вырос в Пыть-Яхе. По окончании школы, отслужил срочную службу в Вооруженных Силах России по призыву.

- Он любил жизнь, друзья уважали Максима и считали образцом для подражания. Он был талантлив во всем. Так отзываются о нем его товарищи, - говорится в некрологе.

Максима призвали одним из первых во время частичной мобилизации в Пыть-Яхе. Все это время он находился на страже справедливости и погиб, защищая опорный пункт в ДНР во время минометного обстрела.

В Пыть-Яхе у Максима остались мать и отец.