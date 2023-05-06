В Югре 6 мая 2023 воздух прогреется до +26 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 6 мая 2023, ожидается облачность с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер южный с переходом на юго-восточный: ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -1… +4 С, местами по южной половине +6… +11 С, днем по южной половине +17… +22 С, местами +23… +28 С, по северной половине +9…+14 С.

Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер южный с переходом на юго-восточный: ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2… +4 С, днем +19… +21 С.