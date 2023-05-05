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НовостиОбщество5 мая 2023 15:52

С начала сезона в Югре зарегистрировано 36 укусов клещей

Во всех случаях югорчане обратились за медицинской помощью
Виктория Терина
С начала сезона в Югре зарегистрировано 36 укусов клещей

С начала сезона в Югре зарегистрировано 36 укусов клещей

Фото: Татьяна Коркина

С начала сезона в Югре зарегистрировано 36 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клеща. Случаи зарегистрированы в 12-ти муниципалитетах региона: Кондинский (17 случаев), Ханты-Мансийский (4), Урай (3), Сургут (3), Советский район (2), Нефтеюганский район, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Нягань, Лангепас, Белоярский и Пыть-Ях по 1 случаю.

За текущую неделю зарегистрировано 22 случая, при этом 10 пострадавших не были привиты от клещевого энцефалита, в том числе трое детей, поэтом им введен противоклещевой иммуноглобулин.

Чаще всего клещи настигали людей в лесу (36,1%) от всех зарегистрированных с начала сезона случаев, в черте городов, поселков – 25%, завозные – 25%, на кладбищах 8,3%, на дачах и садовых участках пострадали 5,6 укушенных.