МЧС отменили конкурс красоты из-за гневных комментариев и обвинений в накрутке голосов

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

ГУ МЧС по ХМАО-Югре отменили конкурс красоты из-за гневных комментариев. Организаторы не ожидали такого хейта и обвинения участниц конкурса в накрутке голосов.

- Друзья, из-за сложившейся ситуации с конкурсом "Мисс весна МЧС Югры - 2023" мы вынуждены закрыть голосование! К сожалению многие восприняли данный конкурс очень серьезно, что привело к негативу и оскорблениям среди комментаторов. Что не допустимо! - говорится в сообщении МЧС на их страница в соцсети.

Сотрудники отметили, что конкурс задумывался как дружественный и "легкий" и голосование не должно было вызвать такую агрессию. Югорчан и участниц конкурса поблагодарили за активность и отметили, что каждая из конкурсанток прекрасна.

- Мы надеемся все кто принял участие в конкурсе нас поймёт! Приносим свои извинения за потраченное время и эмоции. Большое спасибо участницам. Каждая из вас прекрасна! И большое спасибо активным подписчикам - добавили организаторы.