В Югре зарегистрировано 34 новых случая коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 268 829 случаев коронавируса, в том числе 34 новых случая COVID-19 в 6 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 5; Ханты-Мансийске – 22; Нижневартовске – 2;

Советском районе – 1; Нефтеюганском районе – 1; Ханты-Мансийском районе – 3.

На момент выявления у 33 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 человека диагностирована пневмония. Контакт установлен в 33 случаях. За сутки на COVID обследовано 189 человек, всего - 3 768 385.

За весь период от COVID умерли 2 617 человек. За сутки выписались по выздоровлению 68 человек, за весь период пандемии вылечились 265 264 югорчанина.