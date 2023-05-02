В Сургутской филармонии прошел праздничный концерт, посвященный весне и труду

Фото: официальный телеграм-канал администрации Сургута

Торжественным митинг-концертом «Салютуем тебе, Первомай!» сургутяне отметили Праздник весны и труда. Мероприятие прошло в Сургутской филармонии.

Как рассказали в администрации города, зрители увидели яркие номера, с которыми выступили творческие коллективы детской хореографической школы Городского культурного центра, Сургутской филармонии, а также центра культуры и досуга «Камертон».

Артисты исполнили песни: «Проснись и пой!», «А ну-ка, девушки», «Марш веселых ребят», благодаря которым гости смогли окунуться в атмосферу праздничного мая и зарядиться энергией для новых трудовых побед.

- Мы особым образом сегодня чествуем ветеранов труда, чьим примером сегодня воодушевлено наше поколение, уверена, что они примут эту эстафету. Сургут – город славных трудовых традиций, город комсомольских строек, город первооткрывателей, тружеников, которые создают сегодня экономическую мощь России, – отметила заместитель главы Сургута Анна Томазова.