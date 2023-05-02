В Нижневартовске из-за угрозы минировании эвакуировали школу Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске из-за анонимного сообщения об угрозе минирования проводится проверка в здании школы №14. Сообщение об этом передали в администрации Нижневартовска.

Антитеррористическая комиссия Нижневартовска сообщает, что сегодня в школу поступил анонимный звонок о мнимом минировании. Из здания эвакуированы учащиеся и персонал. На месте работают кинологи и оперативные службы. Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют личность звонившего.

Кроме того, в СМИ сообщают о том, что сообщение о минировании также эвакуировали политехнический колледж, но пока официального подтверждения данной информации не поступило.

В администрации города напомнили, что в России ужесточили ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. Штраф за такой звонок вырос с двухсот до семисот тысяч рублей, а срок лишения свободы - с трех до пяти лет.