В Сургуте с рельсов сошли два груженых щебнем вагона

Фото: официальный телеграм-канал Уральской транспортной прокуратуры

В Сургуте два груженых щебнем вагона поезда сошли с рельсов. В телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры отметили, что на место схода вагонов для координации действий правоохранительных органов выехал исполняющий обязанности Сургутского транспортного прокурора.

- При производстве маневровой работы на подъездных путях необщего пользования, принадлежащих ООО «Стройкомплект» (г. Сургут, ХМАО-Югра), допущен сход колесной пары двух вагонов груженных щебнем - говорится в сообщении ведомства.

Фото: официальный телеграм-канал Уральской транспортной прокуратуры

Вагона не перевернулись и происшествие обошлось без пострадавших. Последствия схода быстро устранили поэтому задержки поездов не было.

Транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.