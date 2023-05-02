В Нижневартовске женщина чуть не умерла от редкой и опасной патологии

Фото: страница Алексея Добровольского в соцсети

В больнице Нижневартовска пациентка едва не умерла от редкой патологии. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

По его словам, женщина поступила в больницу в тяжёлом состоянии с жалобами на боли в животе, тошноту, рвоту и слабость. После обследования врачи выявили аневризму сегментарной ветви печёночной артерии с разрывом и кровотечением в желчные пути. Это редкая и очень опасная патология. Часто заболевание протекает скрытно, и пациент может долго не чувствовать ухудшения своего состояния, пока не настанет час «X». При прорыве и кровоизлиянии пациенту необходима срочная медицинская помощь, так как риск смертельного исхода составляет до 75%.

Фото: страница Алексея Добровольского в соцсети

Чтобы остановить кровотечение и спасти женщину врачи заполнили пространство аневризматического мешка микроспиралями, которые способствуют образованию сгустка крови. Кровоснабжение этой области прекращается и аневризма перестаёт увеличиваться в размерах, что снижает риск её разрыва и обширного кровоизлияния.

Операция прошла успешно и сейчас жизни пациентки ничего не угрожает.