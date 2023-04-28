Руководителей двух коммерческой организаций в Сургуте подозревают в неуплате налогов Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте два застройщика уклонились от уплаты налогов и стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщает СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

- По материалам, поступившим из налогового органа, возбуждены уголовные дела в отношении руководителей двух коммерческой организаций, занимающихся строительством жилых и нежилых помещений на территории округа и за его пределами. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) - говорится в сообщении.

Руководители решили забрать себе всю прибыль организации и предоставили в налоговую декларацию за два отчетных года, с внесенными в них ложными сведениями. В итоге уклонились от уплаты в бюджет государства налогов на сумму больше 40 и 60 миллионов рублей.

Сейчас следователи проводят расследование. Назначена налоговая экспертиза. Ведется работа по возврату налоговой задолженности.