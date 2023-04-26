Фото: официальный телеграм-канал администрации Сургута

В Сургуте почтили память жертв радиационных аварий и катастроф. Об этом сообщает администрация Сургута.

- У Стелы участникам ликвидации последствий ядерных аварий и катастроф собрались представители администрации, депутатского корпуса, ветераны ликвидаций техногенных катастроф, участники общественных организаций и неравнодушные сургутяне - сообщают в телеграм-канале администрации.

В память о погибших все присутствующие возложили цветы к Стеле участников ликвидаций последствий ядерных аварий и катастроф. Затем была объявлена минута молчания.

Напомним, что 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции, в результате которой в атмосферу было выброшено 190 тонн радиоактивных веществ, заражено более 140 тысяч кв.км территории, от воздействия радиации погибло около 4 тысяч человек.