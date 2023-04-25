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НовостиПолитика25 апреля 2023 6:35

В боях на Донбассе погиб снайпер и ветеран боевых действий из Нижневартовска Евгений Сардин

Военнослужащий проходил срочную службу на Северном Кавказе
Серафима Краснова
Военнослужащий проходил срочную службу на Северном Кавказе во время второй чеченской войны.

Военнослужащий проходил срочную службу на Северном Кавказе во время второй чеченской войны.

Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийском автономном округе похоронили погибшего в СВО солдата. Житель Нижневартовска Евгений Сардин отдал свою жизнь за освобождение Донбасса, сообщили в пресс-службе правительства ХМАО.

Герой родился в селе Трифоновка Оренбургской области. Окончил школу, а потом ушел на срочную службу, проходил ее на Северном Кавказе во время второй чеченской войны. Получил звание «ветеран боевых действий». Некоторое время военнослужащий работал в ГУ МЧС России по ХМАО в Югре, а потом в Росгвардии. Ушел на пенсию в 2019 году, получил звание «прапорщик полиции».

Фото: правительство ХМАО.

Фото: правительство ХМАО.

— Накануне призыва по частичной мобилизации трудился контролером. В ходе специальной военной операции выполнял боевые задачи в должности снайпера мотострелкового отделения. Рядовой Сардин геройски погиб в ходе боев в Донецкой Народной Республике, — уточнили в пресс-службе правительства автономного округа.

Дома в Нижневартовске у Героя остались жена и двое детей.