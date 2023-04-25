В боях на Донбассе погиб снайпер и ветеран боевых действий из Нижневартовска Евгений Сардин

Военнослужащий проходил срочную службу на Северном Кавказе во время второй чеченской войны. Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийском автономном округе похоронили погибшего в СВО солдата. Житель Нижневартовска Евгений Сардин отдал свою жизнь за освобождение Донбасса, сообщили в пресс-службе правительства ХМАО.

Герой родился в селе Трифоновка Оренбургской области. Окончил школу, а потом ушел на срочную службу, проходил ее на Северном Кавказе во время второй чеченской войны. Получил звание «ветеран боевых действий». Некоторое время военнослужащий работал в ГУ МЧС России по ХМАО в Югре, а потом в Росгвардии. Ушел на пенсию в 2019 году, получил звание «прапорщик полиции».

Фото: правительство ХМАО.

— Накануне призыва по частичной мобилизации трудился контролером. В ходе специальной военной операции выполнял боевые задачи в должности снайпера мотострелкового отделения. Рядовой Сардин геройски погиб в ходе боев в Донецкой Народной Республике, — уточнили в пресс-службе правительства автономного округа.

Дома в Нижневартовске у Героя остались жена и двое детей.