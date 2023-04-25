В Нижневартовске в родительский день организован бесплатный маршрут до городского кладбища

В Нижневартовске запустят бесплатные автобусы до Городского кладбища Фото: Татьяна Коркина

Сегодня, в день поминовения усопших (Радоница – родительский день), в Нижневартовске организован бесплатный автобусный маршрут. Он проследует от остановки «Хоккейный корт» до остановки «Городское кладбище». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Автобус будет двигаться по следующей схеме: улица 60 лет Октября – улица Дружбы Народов – улица Ленина – улица Маршала Жукова – улица Северная, улица Индустриальная – Городское кладбище).

Маршрут стартовал с 7 часов 30 минут и будет курсировать до 18 часов. По информации пресс-службы администрации Нижневартовска, на маршруте работают пять автобусов ООО «ПАТП-1» с отправлением: от остановочного пункта «Хоккейный корт»: 07.30; 08.00; 08.30; 08.50; 09.10; 09.30; 09.50; 10.10; 10.30; 10.50; 11.20; 11.50; 12.30; 13.00; 13.30; 14.00; 14.30; 15.00; 15.30; 16.00; 17.00 часов.

Обратный маршрут организован по следующему расписанию: от остановочного пункта «Городское кладбище»: 08.25; 08.55; 09.25; 09.45; 10.05; 10.25; 10.45; 11.05; 11.25; 11.45; 12.15; 12.45; 13.30; 14.00; 14.30; 15.00; 15.30; 16.00; 16.30; 17.00; 18.00 часов.