За выходные мошенники обокрали жителей Югры почти на 12 миллионов рублей

В выходные мошенники обокрали жителей Югры почти на 12 миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

В выходные дни мошенники пополнили свои счета на 11,6 миллионов рублей, а сделали они это благодаря доверчивости северян. Так, югорские полицейские зафиксировали 26 случаев мошенничества.

Жертвой мошенников, стала 51 - летняя жительница Ханты-Мансийска, которая в попытке забронировать тур в Абхазию лишилась 80 тысяч рублей, взятых в кредит.

Все чаще жители Югры теряют свои деньги в попытке легко и быстро подзаработать. Только за выходные было зарегистрировано четыре заявления от пострадавших, которые поверили псевдо-работодателям, обещавшим заработок в интернете. Общий ущерб составил больше 320 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.