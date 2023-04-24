В Нижневартовске из-за водителя отечественного авто произошло ДТП с четырьмя пострадавшими

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за выходные зарегистрировано 3 ДТП, в которых 7 человек получили травмы, в том числе 1 ребёнок. Виновник аварии с 4 пострадавшими отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Об этом сообщает УГИБДД России по ХМАО.

Эта авария произошла в Нижневартовске, когда 46-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля и столкнулся с автомобилем «Geely», под управлением 44-летней женщины. В результате ДТП виновник аварии и его 46-летний пассажир, а также водитель «Geely» и его 14-летний пассажир получили травмы.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции за выходные задержано 48 водителей с признаками опьянения. За выезд на встречку привлечено 89 водителей и 192 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает водителям, что пренебрежение правилами дорожного движения может закончиться происшествием на дороге.