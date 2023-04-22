До конца года власти Югры передадут детям-сиротам почти 600 квартир

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До конца года власти Югры передадут детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 577 квартир. Соответствующее решение было принято на прошедшем заседании регионального правительства.

«Они будут переданы в муниципальные образования и предоставлены указанной категории граждан при наступлении у них права на их получение», - говорится в сообщении.

Отметим, что с начала года новоселье отметили уже 45 детей-сирот. На данный момент еще 13 квартир закуплены у поставщика, их передадут муниципалитетам до 26 апреля.

Напоминаем, что оформить квартиры в собственность ребята смогут через пять лет. Такой срок дается для того, чтобы молодые люди смогли пройти социализацию. Следить за этим процессом будут представители соцслужбы и службы опеки.