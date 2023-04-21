В Югре с 28 апреля будет действовать пожароопасный сезон Фото: Юлия Кучеренко

С 28 апреля 2023 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры установлен пожароопасный сезон. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщили в Природнадзоре Югры.

Сейчас на территории Югры проводят профилактические мероприятия: контроль состояния арендованных лесных участков, проверку готовности арендаторов в части наличия техники и оборудования для тушения лесных пожаров, объявление предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Ведомство во время патрулирований лесов пропагандирует правила пожаробезопасного поведения в лесу, распространение листовок, проведение профилактических бесед.

За нарушение этих правил можно получить предупреждение или крупный административный штраф.