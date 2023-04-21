В Югре за сутки выявлено 128 новых случаев коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре за весь период пандемии зарегистрировано 267 855 случаев коронавирусной инфекции. За сутки подтверждено 128 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 32; Ханты-Мансийске – 13; Нижневартовске – 3; Нефтеюганске – 9; Сургутском районе – 2; Советском районе – 8; Нефтеюганском районе – 3; Мегионе – 5; Когалыме – 7; Югорске – 1; Кондинском районе – 6; Радужном – 3; Октябрьском районе – 3; Нижневартовском районе – 5; Пыть-Яхе – 2; Лангепасе – 6; Березовском районе – 7; Ханты-Мансийском районе – 1; Белоярском районе – 1.

На момент выявления у 126 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 человек зарегистрирован пневмония. Контакт установлен в 127 случаях. За сутки на COVID обследованы 1 554 человека, всего прошли 3 757 032.

За весь период от COVID умерли 2 613 человек. За сутки выписались по выздоровлению 57 человек, за весь период пандемии вылечились 264 262 югорчанина.