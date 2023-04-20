В Югре на ледовых переправах реки Обь взорвали лед

Фото: КУ «Центроспас-Югория»

В Югре взорвали лед предотвращая половодье. Об этом сообщает КУ «Центроспас-Югория».

- Спасатели учреждения «Центроспас-Югория» 18 апреля провели работы по взрыванию льда на ледовых переправах реки Обь - автозимники поселков Кирпичный и Нялино Ханты-Мансийского района Югры - говорится в сообщении.

Такое мероприятие по ослаблению льда традиционное и проводится ежегодно. Места для взрыва выбираются по проведенным заранее мониторингам, где возможны образования ледового затора весной. На данных переправах использовано больше 100 килограммов взрывчатки.

Такие меры применяют чтобы предупредить образование ледовых заторов и безаварийного пропускп льда на водных магистралях Югры. И позволяет избежать подтопления близлежащих населённых пунктов во время весеннего поводка.