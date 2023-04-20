В двух мечетях Нижневартовска 21 апреля пройдет праздничная молитва

Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

Мусульмане 21 апреля отметят один из главных исламских праздников - Ураза-байрам, который символизирует окончание священного месяца Рамадан. В Нижневартовске праздничная молитва состоится в 7 часов в двух мечетях города, расположенных по улице Лопарева, 60 (махалля №1) и улице Мусы Джалиля, 2/1 (махалля №2).

Для безопасности жителей при входе в мечети будут установлены арочные металлодетекторы. При необходимости возможен личный досмотр граждан, поэтому полицейские просят отнестись к этому с пониманием.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, как православные жители Ямала празднуют самый важный христианский праздник.