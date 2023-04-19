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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 4:00

В Нижневартовске водитель поспешил проехать перекресток и спровоцировал аварию

Травму получила пассажирка
Виктория Терина
Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нижневартовске 29-летний водитель, управляя автомобилем «Ford» поспешил на перекрестке и спровоцировал ДТП. При повороте налево он не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем «Daewoo», за рулем которого находился 25-летний водитель. Итогам ДТП стала травма 25-летней пассажирки «Daewoo».

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции Югры задержано 10 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 54 водителя и 92 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает водителям, что перед выполнением перестроения необходимо убедиться в безопасности действия. Важно быть внимательными на дорогах и соблюдать установленные правила дорожного движения.