Президент РФ наградил директора школы из Ханты-Мансийска за многолетний труд

Фото: телеграм-канал главы Ханты-Мансийска

Директору средней школы №1 Ханты-Мансийска Татьяне Николаевне Пуртовой объявлена благодарность президента России Владимира Путина за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу. Об этом с гордостью сообщил в своем телеграм-канале глава города Максим Ряшин.

- Татьяна Николаевна «сердце отдает детям» уже 27 лет. За эти годы удостоена званий заслуженный работник образования Югры и почётный работник общего образования Российской Федерации - сообщил глава.

Он поздравил Татьяну Николаевну с высокой оценкой ее профессионализма и отметил, что такая награда является признанием ее многолетнего самоотверженного труда и вклада в развитие образования.