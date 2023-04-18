В Нижневартовск 21 мая прибудет «Эшелон Победы»

Фото: департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

21 мая на станцию «Нижневартовск-1» прибудет уникальный ретропоезд на паровозной тяге -историческая реконструкция «Эшелон Победы». Проект в очередной раз запускает Свердловская железная дорога.

Мероприятие приурочено к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В составе «Эшелона Победы»: паровоз, вагоны-экспозиции периода 1920-1950-х годов, оформленные в стилистике военных лет, а также платформы с образцами военной техники. Благодаря экспозициям ретропоезда можно увидеть военно-санитарные, воинские перевозки, а желающие смогут посетить экскурсии.

О времени прибытия и запланированных мероприятиях администрация города сообщит дополнительно.