В бою за освобождение Донбасса погиб старший сержант из Нягани

Фото: пресс-служба правительства ХМАО

В бою за освобождение Донбасса погиб житель Нягани. Об этом рассказали в пресс-службе правительства ХМАО.

- В Нягани простились с погибшим в ходе выполнения задач специальной военной операции 34-летним Антоном Паниным - сообщили в пресс-службе.

Антон родился в поселке Комсомольском Советского района (сейчас Югорск), спустя два года семья переехала в Нягань. Там он окончил школу, а затем профессиональный колледж по IT-специальности. Отслужив в армии, молодой человек 6 лет работал по профессии и открыл свое дело – оказывал услуги автоэлектрика в качестве индивидуального предпринимателя. На воинскую службу югорчанина призвали в рамках частичной мобилизации. Пройдя обучение в учебной части, получил должность командира боевой машины пехоты.

Командир отделения, старший сержант Антон Панин геройски погиб в бою, выполняя боевые задачи. В Нягани у погибшего остались мать, супруга и дочь. Семье окажут все меры поддержки, предусмотренные законодательством региона.