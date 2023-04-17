В Ханты-Мансийском районе три дня искали пропавшего мужчину

Фото: КУ «Центроспас-Югория»

Спасатели Центроспаса три дня искали мужчину, пропавшего в Ханты-Мансийском районе. Об этом сообщили в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

- Поисковая группа мобильного поисково-спасательного отряда (г. Ханты-Мансийск) выезжали в п. Нялино Ханты-Мансийского района по сообщению: мужчина 1979 года рождения вышел из дома в п. Нялино и до настоящего времени его местонахождение не известно - сообщают в пресс-службе учреждения.

Спасатели приехали к месту вызова, встретились с участковым, обследовали окраины села и прилегающий лесной массив 6х5 км. Пешком они прошли 900 тысяч м2 и 15 тысяч м на снегоболотоходе.

Мужчину нашли в лесу в 8 километрах от поселка, его передали медикам.