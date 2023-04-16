Угон, пьяная езда без прав, погоня от ГИБДД, ДТП с забором: югорчанин за одну ночь «заработал» уголовный срок

Пьяный югорчанин без прав угнал автомобиль и устроил гонки Фото: Татьяна Коркина

В Югре 19-летний житель посёлка Игрим угнал авто и устроил пьяные покатушки без прав. Свое «приключение» молодой человек начал в Советском, где он выпивал у друга. Ночью парень вышел на улицу, увидел незапертую отечественную легковушку, да ещё и с ключом в замке зажигания, и тут же решил прокатиться в родной поселок.

Долго не думая, он сел в авто и поехал домой. По дороге решил навестить свою подругу в Нягани, но на въезде в город он снял с автомобиля государственные регистрационные знаки, чтобы не привлекать к себе внимание. План не сработал, так как именно по этой причине его остановили сотрудники ГИБДД. Автоинспекторы, увидев машину без госзнаков, попытались её остановить, но водитель проехал дальше. После погони на улице Хвойная водитель не справился с управлением и въехал в забор частного дома. Медосвидетельствование подтвердило наличие алкоголя в его организме - 0,468 мг/л.

Возбуждено уголовное дело.