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НовостиОбщество14 апреля 2023 13:42

В Ханты-Мансийске пройдет V Всероссийский форум национального единства

В мероприятии примут участие больше 500 представителей 45 регионов РФ
Виктория Терина
Фото: Всероссийский форум национального единства в Югре

Фото: Всероссийский форум национального единства в Югре

В Ханты-Мансийске 23-25 апреля пройдет V Всероссийский форум национального единства. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства Югры.

В мероприятии примут участие больше 500 представителей 45 регионов РФ, а также Кыргызской республики и Беларуси. Это будут представители научного сообщества, некоммерческих организаций, органов власти и местного самоуправления, а также сотрудники учреждений культуры, спорта, образования и молодежной политики.

Спикеры обменяются опытом и знаниями в области государственной национальной политики, профилактике экстремизма, обсудят вопросы укрепления духовно-нравственных ценностей и межнационального и межрелигиозного мира и согласия.

Программа форума будет проходить в двух форматах — очно и онлайн.