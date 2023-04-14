Югорские медики вернули зрение женщине, которая шесть лет была практически слепой

Фото: телеграм-канал главы департамента здравоохранения ХМАО

Врачи-офтальмологи окружной больницы вернули зрение женщине, которая шесть лет жила практически слепой. Эту историю рассказал глава департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

У 69-летней Заремы из Нижневартовска была запущенная стадия катаракты. Она могла определить только направление света и больше ничего, предметное зрение у нее отсутствовало, она передвигалась только с помощью помощников. Зрения терять она начала ещё 15 лет назад, но последние шесть лет женщина жила практически слепой на оба глаза.

Врачи сделали женщине две операции, которые позволили восстановить зрение на 40% и это в раннем послеоперационном периоде. После долгих лет югорчанка смогла увидеть лица своих родных.

- После стольких лет темноты, я наконец увидела сына, а у него уже седина на висках, а был парень с чёрными волосами - поделилась женщина.