В Нижневартовске восемь человек написали Тотальный диктант на отлично

Фото: Нижневартовский госуниверситет

В Нижневартовском госуниверситете подвели итоги Тотального диктанта. Восемь человек получили высший бал, один из которых сотрудник НВГУ. В акции участвовали 173 человека. Все они писали диктант в разных корпусах университета.

- Самой массовой площадкой стал главный корпус НВГУ – 59 человек. Диктант здесь прочитал Анатолий Карпов, президент Нижневартовского государственного университета. К слову, 8 отличников акции писали диктант именно на этой площадке. Самому младшему участнику диктанта 12 лет - рассказали в пресс-службе администрации города.

Автором текста для диктанта стал писатель из Владивостока Василий Авченко. Этот отрывок посвящен великому путешественнику, писателю, исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву.

Отличники получат награду 15 апреля в 13 часов по адресу: ул. Мира, 3Б, аудитория 303) . А остальные участники могут там же забрать свои работы.