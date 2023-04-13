В боях за освобождение Донбасса погиб 51-летний житель Нижневартовска

Фото: пресс-служба правительства ХМАО

В боях за освобождение Донбасса погиб житель Нижневартовска. 51-летним Алексей Орлов родился и вырос в Норильске, после школы получил специальное профессиональное образование, окончив СПТУ № 31 в Киеве, работал по специальности «слесарь-ремонтник».

После возвращению в Россию Алексей Орлов отслужил срочную службу в пограничных войсках и работал около 15 лет в милиции и уголовно-исполнительной системе РФ в Нижневартовске, а затем в службе безопасности и полиции. В ноябре 2022 года мужчина заключил контракт с Минобороны, прошел обучение и отправился в зону СВО. Старший сержант Орлов геройски погиб при выполнении боевых задач специальной военной операции.

В Нижневартовске у героя остались супруга и трое детей. Правительство Югры окажет семье все предусмотренные меры поддержки.