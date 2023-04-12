В Югре зарегистрирован первый случай нападения клеща Фото: Татьяна Коркина

В этом году клещи в Югре активизировались на 2 недели раньше чем в прошлом году. На этой неделе зарегистрировано одно обращение за медицинской помощью по поводу присасывания клеща в лесу Кондинского района.

- По итогам сезона «клещевых» инфекций прошлого года в Югре отмечается рост заболеваемости клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом в 2,2 и 1,8 раза соответственно. От укусов клещами в сезон 2022 года пострадало 5 985 югорчан, что в 1,4 раза больше предыдущего сезона и в 1,5 раз больше среднего многолетнего уровня - рассказали в Роспотребнадзоре ХМАО.

Природные очаги клещевых инфекций в ХМАО расположены неравномерно: самые активные - в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе, Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, а также в Кондинском, Октябрьском районах. Но есть районы, где на данный момент природных очагов клещевых инфекций не выявлено: это Белоярский и Березовский районы, а также Радужный.

Часто клещи нападают на людей на дачных участках, обочинах дорог, в лесу, на кладбищах, на рыбалке или в период выезда на природу для отдыха. Бывают случаи, когда клещи присасывались на людей, не уезжавших на пределы населенного пункта.