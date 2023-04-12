Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

В Нижневартовске завершено строительство нового роллердрома. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Во время рабочей поездки роллердром посетил председатель окружной Думы Борис Хохряков вместе с главой Нижневартовска Дмитрием Кощенко и председателем Думы города Алексеем Сатиновым.

По словам главы города, проект реализован по пожеланиям ребят, которые занимаются экстремальными видами спорта. Здесь есть площадка для выполнения различных трюков, причем территорию можно использовать круглый год, так как зимой тут будет каток.

В УКС города сообщили, что ранее состоялись приемочные комиссии с участием спортсменов и общественников.