Два югорчанина организовали фиктивную регистрацию мигрантов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре полицейские выявили факт организации незаконной миграции. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Незаконный бизнес организовали 32-летний и 34-летний жители Нижневартовска. Они подготавливали документы, содержащие недостоверные сведения о месте проживания и работы прибывших иностранцев, а затем предоставляли в государственное учреждение, занимающееся миграционным учётом. В качестве места пребывания иностранцев они указывали адрес строения, расположенного на территории фирмы, руководителем которой является один из нарушителей.

За свои услуги подозреваемые получали от 3 до 5 тысяч рублей, которые распределяли между собой. За время существования незаконного бизнес на фиктивный учет поставлен 121 иностранный гражданин.

Возбуждено уголовное дело. Преступники могут лишится свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.