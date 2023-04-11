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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 4:56

Два югорчанина организовали фиктивную регистрацию мигрантов

Им грозит до 7 лет лишения свободы
Виктория Терина
Два югорчанина организовали фиктивную регистрацию мигрантов

Два югорчанина организовали фиктивную регистрацию мигрантов

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре полицейские выявили факт организации незаконной миграции. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Незаконный бизнес организовали 32-летний и 34-летний жители Нижневартовска. Они подготавливали документы, содержащие недостоверные сведения о месте проживания и работы прибывших иностранцев, а затем предоставляли в государственное учреждение, занимающееся миграционным учётом. В качестве места пребывания иностранцев они указывали адрес строения, расположенного на территории фирмы, руководителем которой является один из нарушителей.

За свои услуги подозреваемые получали от 3 до 5 тысяч рублей, которые распределяли между собой. За время существования незаконного бизнес на фиктивный учет поставлен 121 иностранный гражданин.

Возбуждено уголовное дело. Преступники могут лишится свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.