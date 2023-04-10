В Кондинском районе загорелся железнодорожный вокзал

Фото: КУ «Центроспас-Югория»

В Югре загорелся железнодорожный вокзал, но к счастью люди не пострадали. Об этом сообщили КУ «Центроспас-Югория».

- Пожарный расчет филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району выезжал на улицу Железнодорожная в пгт. Междуреченский по сообщению о возгорании. Горело здание железнодорожного вокзала станции «Устье-Аха» - сообщили спасатели.

Пламя испортило пол и стены буфета, а предварительной причиной возгорания стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

- Спасено материальных ценностей на сумму 10 миллионов рублей. Центроспас-Югория» напоминает, следует строго соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электроприборов, а также избегать перегрузки электросети и не включать сразу несколько мощных потребителей энергии в один удлинитель - добавили в учреждении.