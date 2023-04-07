В двух домах на улице Декабристов в Нижневартовске произошел пожар

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Нижневартовске во время пожара в жилом доме огонь перекинулся на соседнее здание. О произошедшем рассказали в ГУ МЧС России по ХМАО.

- В 16:36 диспетчеру Нижневартовского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в расселенных домах на улице Декабристов. Первое подразделение прибыло к месту вызова через 8 минут. В 17:26 возгорание локализовано на площади 150 квадратных метров - говорится в информации ведомства.

Позже площадь пожара увеличилась до 300 квадратных метров, о в 18:01 открытое горение ликвидировано. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 5 человек, в том числе 1 ребенок. Пострадавших нет. Пожар тушили 25 человек личного состава и 6 единиц техники.