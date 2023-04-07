Число заболевших коронавирусом в Югре за сутки увеличилось на 143 человека Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 266 654 случаев коронавируса, в том числе за сутки выявлено 143 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах.

Так, за сутки коронавирус подтвержден: в Сургуте – 40; Ханты-Мансийске – 23;

Нижневартовске – 10; Нефтеюганске – 7; Нягани – 8; Сургутском районе – 2; Урае – 6; Советском районе – 6; Нефтеюганском районе – 1; Мегионе – 2; Когалыме – 4; Югорске – 1; Кондинском районе – 4; Радужном – 6; Нижневартовском районе – 2; Пыть-Яхе – 4; Лангепасе – 14; Ханты-Мансийском районе – 1; Покачах – 1; Белоярском районе – 1.

На момент выявления у 142 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 человека выявлена пневмония. Контакт установлен в 143 случаях. За сутки на COVID обследованы 1 540 человек, всего прошли обследование 3 741 035.

За весь период от COVID умерли 2 613 человек. За сутки выписались по выздоровлению 149 человек, за весь период пандемии вылечились 262 821 югорчанина.