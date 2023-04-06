В Ханты-Мансийске возбудили дело о халатности из-за жалобы пенсионерки, проживающей в разваливающемся бараке Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжается расследование поставленного Александром Бастрыкиным на контроль уголовного дела о нарушении жилищных прав пожилой жительницы окружной столицы.

Мы уже писали ранее о том, что пожилая женщина проживает в бараке, находящемся в аварийном состоянии. В доме нет горячего водоснабжения и отопления, в результате крена разрушается потолочное покрытие, деформируются дверные проемы и пол, в неудовлетворительном состоянии находится электропроводка. Но официально дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции не признан. Никаких мер к переселению женщины в безопасное жилье уполномоченные органы не принимают.

Следком Югры возбудил уголовное дело, а ход его расследования контролирует Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин.

- Действиям должностных лиц муниципалитета будет дана правовая оценка - отметили в информационном центре СК России.