В очередном населенном пункте Югры выявлено бешенство, введен карантин

Фото: Природнадзор Югры

В очередном населенном пункте Югры выявлено бешенство, на этот раз в селе Селиярово Ханты-Мансийского района. Об этом сообщили в Природнадзоре Югры.

Эпизоотический очаг находится по улице Придорожная, дом 13. На территории, где выявлен очаг введен карантин. Природнадзор Югры напоминает, что бешенство является острым инфекционным заболеванием человека и животных, при котором поражается центральная нервная система. Человек может заразиться при укусах или через поврежденные кожные покровы, куда попала слюна больного животного. Поражение центральной нервной системы неизбежно приводит к смерти больного. Для человека особо опасными являются укусы в голову, шею и кисти рук. При укусах в голову и шею болезнь протекает быстро и особенно бурно.

- Как правило больные дикие животные (лисы, енотовидные собаки, волки), теряют страх перед человеком, забегают в населенные пункты, общественные места, проявляют дружелюбие, но при этом норовят напасть. Остерегайтесь контакта с такими животными! Не подбирайте сбитых и больных диких животных. Не оказывайте им помощь самостоятельно, вызывайте ветеринарного специалиста. Люди, пострадавшие от укусов животными, должны незамедлительно обратиться за помощью в медицинское учреждение - сообщили в ведомстве.

Для профилактики бешенства специалисты Ветслужбы Югры проводят комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, в частности вакцинацию домашних и сельскохозяйственных животных.