ЖК «Уездные кварталы» в Тюмени: сочетание зеленой экосистемы и развитой инфраструктуры

Фото: ООО «СЗ МИДГАРД РУС».

Сегодня при выборе квартиры покупатели учитывают не только ее стоимость и планировку, но и наличие готовой инфраструктуры. Поэтому особенно востребованными оказываются проекты, продуманные до деталей.

Один из ярких примеров – ЖК «Уездные кварталы» от застройщика «Мидгард Рус», который объявил о старте продаж квартир во втором доме. Жилой комплекс формата well-being возводят в Тюменской слободе – это самый быстро развивающийся район города. Здесь уже есть детские сады, гимназия, спортивный комплекс с бассейном, поликлиника и детская школа искусств.

Фото: ООО «СЗ МИДГАРД РУС».

Инфраструктура сочетается с близостью к природе: архитекторы создали экосистему с разными видами деревьев. Жилой комплекс состоит из трех кварталов, каждый из которых включает дома разной этажности. Квартал объединяет приватный двор-парк – живописный оазис среди домов с собственным сквером и фонтаном. Здесь будут гармонично вписаны места для отдыха, занятий спортом и детских игр.

Фото: ООО «СЗ МИДГАРД РУС».

В секции переменной этажности предусмотрены функциональные студии и однокомнатные квартиры площадью от 40 квадратных метров с просторной кухней-гостиной и полноценной спальной комнатой.

Фото: ООО «СЗ МИДГАРД РУС».

В ЖК есть двухкомнатные квартиры-«распашонки» с площадью от 64 квадратных метров. В трехкомнатных квартирах с видовыми террасами можно разбить небольшой садик, организовать личный тренажерный зал на свежем воздухе и даже устроить барбекю-вечеринку.

Фото: ООО «СЗ МИДГАРД РУС».

До 1 мая можно рассчитывать на приятное ценовое предложение по случаю старта продаж. Стоимость квартир варьируется от от 3,8 млн до 9,2 млн рублей. Также можно приобрести кладовую площадью от 3,5 до 8 кв. м на минус первом этаже. Застройщик предусмотрел комфортные варианты покупки – с помощью ипотеки от ведущих банков, рассрочки, госпрограмм, жилищных сертификатов, маткапитала и trade-in.

Фото: ООО «СЗ МИДГАРД РУС».

В ЖК «Уездные кварталы» есть квартиры с готовой отделкой. Также можно выбрать квартиру с чистовой отделкой, где выполнена стяжка пола, выровнены стены, установлены розетки, выключатели, радиаторы, счетчики ЖКУ, домофон, входные металлические двери с двумя замками 4-го класса сложности.

Срок сдачи «Уездных кварталов» по документам – I квартал 2024 года. Но застройщик планирует завершить возведение жилого комплекса в конце этого года. Узнать больше о проекте можно на сайте компании, а получить профессиональную консультацию — в отделе продаж по телефону +7 (3452) 39-47-81.

Офис продаж «Уездные кварталы»:

ул. В. Подшибякина, 9, стр. 1;

+7 (3452) 39-47-81

уездные-кварталы.рф

vk.com/uyezdkvartal

Застройщик ООО «СЗ МИДГАРД РУС», проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляют ПАО «Сбербанк» и другие банки.

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ООО «СЗ МИДГАРД РУС»

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