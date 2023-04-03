В Сургуте задержали курьера, переводившего деньги мошенникам

Сургутские полицейские задержали курьера, переводившего деньги мошенникам Фото: Татьяна Коркина

Сургутские полицейские задержали курьера, переводившего деньги мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Сургуту.

- В дежурную часть поступило заявление от местной жительницы, которая пояснила, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина, представился работником медицинской организации и сообщил, что ее дочь совершила аварию, в результате ДТП пострадала женщина, в настоящее время пострадавшая находится в реанимации, и на ее лечение нужны деньги - рассказали в ведомстве

Мошенники позвонили потерпевшей на сотовый телефон, не давая ей возможности перезвонить дочери и уточнить информацию. Наивная северянка поверила звонившим, и следуя их указаниям передала 168 тысяч рублей курьеру. Полицейским удалось в течение суток найти подозреваемого, которым оказался 36-летний уроженец Сургута.

Мужчину задержали, а во время расследования он признался еще в одном преступлении. По похожей схеме он забрал деньги 99 тысяч рублей у пенсионерки и перевёл их на предоставленные номера карт. Женщине не писала заявление в полицию, так как была уверена, что отдала деньги, чтобы помочь своей знакомой, также ставшей «виновницей ДТП».

Со слов подозреваемого за такую «работу» он получал 10 % от суммы. Но теперь против него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5 лет тюрьмы.