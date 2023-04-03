В Югре число заболевших коронавирусом увеличилось на 66 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за весь период пандемии выявлено 266 256 случаев коронавируса, том числе 66 новых случаев за минувшие сутки.

Новые случаи заражения ковидом подтверждены в 14 муниципалитетах за день, а именно: в Сургуте – 22; Нижневартовске – 8; Нефтеюганске – 8; Нягани – 2; Сургутском районе – 3; Урае – 1; Советском районе – 4; Нефтеюганском районе – 1; Мегионе – 4; Когалыме – 1; Югорске – 1; Кондинском районе – 5; Октябрьском районе – 2; Пыть-Яхе – 4.

На момент выявления у 65 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 зарегистрирована пневмония. Контакт установлен в 66 случаях. За сутки на COVID обследованы 599 человек, всего прошли обследование 3 736 277.

За весь период от COVID умерли 2 613 человек. За сутки выписались по выздоровлению 96 человек, за весь период пандемии вылечились 262 272 югорчанина.